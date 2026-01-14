Paweł Kukiz już wie, co stanie się z Polską 2050. „Proces konsolidacji jest nieunikniony”

Polska 2050, po rezygnacji Szymona Hołowni z dalszego kierowania partią, gorączkowo szuka następcy. Sęk w tym, że zaplanowanych na poniedziałek wyborów nie dało się przeprowadzić – na drodze do wyłonienia nowej liderki stanęła awaria systemu. Przypadek? Paweł Kukiz nie ma złudzeń, że to „farsa”. Twierdzi też w rozmowie z „Wprost”, że Polska 2050 to partia, której „już nie ma”.

Paweł Kukiz, odnosząc się do wyborów lidera w Polsce 2050, kreśli czarny scenariusz dla formacji Szymona Hołowni. Jego zdaniem, partia ta w praktyce już nie istnieje, ponieważ straciła realne poparcie społeczne. Kukiz porównuje tę sytuację do losów własnego ruchu, zaznaczając, że choć „idee mogą trwać w ludziach”, to „struktury partyjne bez wyborców stają się wydmuszką”. – Ktokolwiek, by nie przyszedł po Hołowni, nie będzie nim samym. Zresztą, to bez znaczenia, bo partia i tak się rozpadnie, a „resztki” zostaną szybko wchłonięte” – zapowiada poseł.