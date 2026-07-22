Trump wpadł na „genialny pomysł”. Gianni Infantino może pożegnać się z piłką

Prezydent USA Donald Trump widzi w prezydencie FIFA Giannim Infantino kandydata na kolejnego sekretarza generalnego ONZ. Jak podaje „New York Post", powołując się na źródła z otoczenia Białego Domu, amerykański przywódca uważa, że 56-letni Szwajcar „cieszy się szacunkiem na całym świecie i ma wyjątkową zdolność jednoczenia ludzi".

Trump chce, by Gianni Infantino został sekretarzem ONZ

Kadencja obecnego sekretarza generalnego ONZ, Portugalczyka António Guterresa, kończy się z końcem grudnia. Aby objąć urząd, kandydat musi uzyskać rekomendację 15-osobowej Rady Bezpieczeństwa, gdzie pięciu stałych członków dysponuje prawem weta, a następnie zostać zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne.

Trump dostrzega szansę na przeforsowanie kandydatury Infantino mimo nieformalnej zasady rotacji geograficznej, zgodnie z którą tym razem urząd miałby przypaść przedstawicielowi Ameryki Łacińskiej lub Karaibów. Wśród najczęściej wymienianych kandydatów są była prezydent Chile Michelle Bachelet oraz dyrektor generalny MAAE Rafael Grossi z Argentyny.

Gianni Infantino na sekretarza ONZ. „Genialny pomysł”

Specjalny przedstawiciel USA ds. globalnych partnerstw Paolo Zampolli nazwał pomysł Trumpa „genialnym". – Infantino wykonałby świetną pracę. Jest lubiany przez wszystkich – powiedział. Jego zdaniem doświadczenie w kierowaniu organizacją zrzeszającą ponad 200 federacji piłkarskich może okazać się przydatne w zarządzaniu ONZ skupiającą 193 państwa członkowskie.

„NYP” wskazuje, że wybór Infantino mógłby poprawić napięte relacje administracji Trumpa z ONZ – od powrotu do Białego Domu prezydent USA ograniczył finansowanie Narodów Zjednoczonych i wycofał kraj z kilku agend, w tym WHO, UNESCO i Rady Praw Człowieka.

Gianni Infantino – nowy kolega Donalda Trumpa

Więź obu działaczy zacieśniła się podczas tegorocznych piłkarskich mistrzostw świata. Na początku grudnia 2025 roku Infantino uhonorował Trumpa Pokojową Nagrodą FIFA, a amerykański prezydent był jej pierwszym laureatem. Nie wiadomo jednak, czy Trump rozmawiał już z szefem światowej federacji piłkarskiej o propozycji objęcia stanowiska w ONZ.

Szef FIFA ubiega się obecnie o reelekcję, wybory zaplanowano na marzec przyszłego roku. Zarabia ok. 6 mln dolarów rocznie. Jako szef ONZ otrzymywałby ok. 418 tys. dolarów.

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