Nowy sondaż pokazuje, że PO-PiS ma się dobrze. Konfederacja traci poparcie

Sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej pokazał, że Koalicja Obywatelska nadal może liczyć na największą liczbę głosów. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku października, na partię Donalda Tuska zagłosowałoby 28,6 proc. wyborców. Drugie było Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 18,2 proc., a trzecia Konfederacja z 12,8 proc. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna może liczyć na 7,3 proc. głosów.

Sondaż. KO i PiS rosną, Konfederacje w odwrocie

W porównaniu z poprzednim miesiącem KO zyskało 2,5 pkt proc. PiS wzmocnił swoją pozycję o 3,2 pkt proc. i zahamował spadki notowań po dwóch kiepskich miesiącach. Konfederacja straciła 2 pkt proc., a KKP Grzegorza Brauna straciła 0,5 pkt proc.

Pozostałe partie nie przekroczyły progu wyborczego. Najbliżej była partia Razem z 4,9 proc. głosów. Dalej uplasował się Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego z 3,8 proc., a później Nowa Lewica z 3 proc. PSL miało tylko 2,8 proc., Polska 2050 1,2 proc., a Unia Centrum 0,4 proc. poparcia.

Razem straciło 1,2 pkt proc., Rozwój Plus 0,1 pkt proc., a Nowa Lewica aż 2,9 pkt proc. PSL spadł wynik o 0,3 pkt proc., Polska 2050 zanotowała nieznaczny wzrost o 0,4 pkt proc. – podobnie jak Unia Centrum z 0,3 pkt proc.

Sondaż partyjny. Spora grupa wyborców wciąż nie zdecydowała

14 proc., wyborców nie wie, na kogo odda głos. 2,5 proc. odmówiło odpowiedzi na pytania ankieterów. Udział w wyborach parlamentarnych zadeklarowało 74 proc. respondentów.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 5–8 października metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI – 80 proc.) oraz wywiadów internetowych (CAWI – 20 proc.) na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Do danych dotyczących udziału w wyborach i preferencji partyjnych zastosowano wagę wyborczą.

Czytaj też:

Berkowicz znowu pod lupą Komisji Etyki Poselskiej. „To powinno być najbardziej karane” Czytaj też:

Prof. Antoni Dudek o wyborach w Krakowie. Tusk miał popełnić kluczowy błąd