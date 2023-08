TVP zdejmuje programy Wołoszańskiego. Jest oświadczenie

W środę, 16 sierpnia w Warszawie odbyła się Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej, podczas której zatwierdzono listy Koalicji Obywatelskiej do Sejmu i Senatu. W trakcie spotkania Donald Tusk ogłosił, że jednym z liderów KO został Bogusław Wołoszański – autor programu „Sensacje XX wieku”. Znany dziennikarz telewizyjny stoczy pojedynek o mandat z byłym szefem MON Antonim Macierewicze. Po ogłoszeniu tej decyzji „Sensacje XX wieku” zniknęły z programu TVP.

Portal Wirtualne Media sprawdził, czy faktycznie powodem jest start Wołoszańskiego w wyborach parlamentarnych z list KO.

Programy Wołoszańskiego zawieszone. TVP wydało oświadczenie

„Przerwa w emisji programów, których twarzą jest pan Bogusław Wołoszański, jest podyktowana jego zaangażowaniem politycznym. Ekspozycja na antenach TVP jego cyklicznych programów w okresie przedwyborczym byłaby dodatkową formą promocji jego osoby, co byłoby nieuczciwe w stosunku do innych kandydatów. Po wyborach program powróci na anteny TVP w jakości HD” – przekazało TVP w oświadczeniu.

Podczas Rady Krajowej PO Wołoszański sparafrazował słowa Winstona Churchilla. – To nie jest początek, to jeszcze nie jest koniec. To jest początek końca – zapowiedział nowy kandydat KO. Tuż po zakończeniu wystąpienia Tuska, Wołoszański został zapytany przez dziennikarza TVN24 o niewygodny fakt ze swojej przeszłości, czyli o współpracę z PRL-owskim wywiadem, a właściwie bycie tajnym współpracownikiem Pionu I Służby Bezpieczeństwa.

– Odgrzewane kotlety. Zdaje pan sobie sprawę z tego, że będą teraz wyciągane przeciwko mnie te i inne. Ale pan był pierwszy. Gratuluję – odpowiedział Wołoszański.

Kilkadziesiąt lat współpracy wymazane. TVP usuwa programy Wołoszańskiego

Być czujnym jak „Wiadomości TVP". Wołoszański i Kołodziejczak bohaterami głównego wydania