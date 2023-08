Świętokrzyskie „miejscem politycznego starcia”. Schetyna wyjaśnia, jaka będzie rola Giertycha

Podczas niedzielnego wiecu w Sopocie Donald Tusk ogłosił, że z ostatniego miejsca na świętokrzyskiej liście Koalicji Obywatelskiej wystartuje do Sejmu Roman Giertych. To właśnie z tego okręgu prawdopodobnie kandydować ma prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Giertych wystartuje przeciwko Kaczyńskiemu

– Z zaskoczeniem przyjąłem informację, że Jarosław Kaczyński ucieknie w dniu wyborów z Żoliborza w Góry Świętokrzyskie. Muszę powiedzieć, że nawet mnie to zaskoczyło. Robię to tylko dla ciebie Jarosławie Kaczyński, wystawię na naszej liście twojego wicepremiera Romana Giertycha, na ostatnim miejscu. Twój wicepremier, z twojego rządu, ma dla ciebie mnóstwo ciekawych informacji – oświadczył Tusk.

Zapowiedź Tuska wywołała ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. W poniedziałek skomentował ją też na antenie TVN24 były przewodniczący PO Grzegorz Schetyna.

– We wszystkich partiach przewodniczący ma, szczególnie w kampanii wyborczej, w tworzeniu list i strategii, największy wpływ – przekonywał były marszałek Sejmu.

„Będzie pokazywał słabość Kaczyńskiego”

Polityk wskazywał, że Giertych nie przeszkadza na listach, choć wcześniej był opór przed wystawieniem go w wyborach do Senatu, bo „ważniejsze jest dzisiaj pokonanie PiS i zbudowanie takiej konstrukcji politycznej, która da gwarancję, czy największe szanse, na to, żeby tak się stało”.

– Uważam, że Roman Giertych tę szasnę powiększa. Bardziej patrzę na to jako na przykład uderzenia, czy pokazania słabości Kaczyńskiego w tej sprawie, bo Kaczyński uciekając z Warszawy i nie startując przeciwko Tuskowi, a tak naprawdę uciekając przed słabym wynikiem, a być może porażką z liderem Konfederacji Mentzenem, nie ma dzisiaj wyboru. Wyobraża pan sobie sytuację, że dzisiaj Kaczyński nie staruje ze świętokrzyskiego i ucieka z tego okręgu przed Giertychem? – pytał polityk PO.

Schetyna wskazywał, że to jest „bardzo symboliczna kampania”. – Giertych będzie ostrzem, będzie światłem, który będzie pokazywał słabość Kaczyńskiego w tej kampanii i jego brak gotowości do tego, żeby zetrzeć się z PO, KO i Tuskiem. Będzie pokazywał strach Kaczyńskiego przed politycznym starciem – ocenił Schetyna.

Polityk PO przekonywał też, że świętokrzyskie to jest „miejsce politycznego starcia” i Kaczyński „nie będzie mógł nie robić tam kampanii”.

