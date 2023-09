Głosowanie w wyborach za granicą. Chętni muszą złożyć wniosek do 10 października

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą równo za miesiąc, czyli w niedzielę 15 października. Wyborom będzie towarzyszyć złożone z czterech pytań referendum.

Za granicą powstaną 402 komisje wyborcze

W czwartek, 14 września, minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau wydał rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodowych komisji wyborczych poza granicami naszego kraju.

Ich łączna liczba wynosi 402. To znacznie więcej, niż podczas przeprowadzonych dotychczas wyborów. Na przykład w 2015 r. utworzono za granicą 250 komisji, zaś w 2019 r. 320.

Gdzie zostały utworzone zagraniczne komisje wyborcze?

Najwięcej z nich powstało w krajach, w których przebywa najwięcej Polaków, czyli w Wielkiej Brytanii (75 komisji), w Stanach Zjednoczonych (52) oraz w Niemczech (42).

Znaczna liczba komisji znajdzie się także we Francji (18), w Hiszpanii (13), w Kanadzie (12), w Irlandii (11), w Belgii (11) oraz w Norwegii (11). Głosy w wyborach i referendum będzie można także oddawać m.in. w Arabii Saudyjskiej, Omanie, Etiopii, Iranie, Jordanii, Kolumbii, Kenii, Mongolii, Panamie, Senegalu oraz Uzbekistanie.

Z uwagi na rosyjską agresję nie utworzono komisji na Ukrainie. Natomiast na terytorium Rosji i Białorusi komisje pojawią się jedynie w siedzibach placówek dyplomatycznych w Moskwie i Mińsku. Pełną listę komisji można znaleźć pod tym linkiem.

W jaki sposób wziąć udział w wyborach za granicą?

Aby mieć możliwość zagłosowania w wyborach i referendum za granicą, trzeba do wtorku 10 października złożyć wniosek o ujęcie w spisie wyborców. Należy go skierować do właściwego terytorialnie konsula.

Jak czytamy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, istnieją trzy sposoby na złożenie wniosku:

przy użyciu usługi e-Wybory ,

, złożenie wniosku w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie),

z własnoręcznym podpisem (także korespondencyjnie), złożenie wniosku na adres poczty elektronicznej konsula z załączonym skanem lub fotografią podpisanego własnoręcznie wniosku (formularz wniosku będzie dostępny na stronach internetowych placówek zagranicznych).

Te okręgi zadecydują o wynikach wyborów? „Zwycięstwo PiS lub KO waży się właśnie teraz”

Przetasowania w sondażu. PiS liderem, Konfederacja z największym spadkiem