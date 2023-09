Sikorski odpowiedział wiceministrowi. „Jak walczyłem z Rosją, to on jeszcze nie był plemnikiem”

W piątek 15 września w Łodzi Radosław Sikorski razem z Aleksandrą Wiśniewską brał udział w konferencji prasowej. – Są panowie z PiS-u – rzucił na widok Jacka Ozdoby były szef MSZ. – Tak, wytłumaczcie się. Pytania o handlowanie wizami – kontynuował Sikorski. Wiceminister klimatu starał się z kolei pokazać prezent, który przyniósł dla polityka KO. Była to koszulka niemieckiego klubu piłkarskiego Schalke 04 Gelsenkirchen, kiedy ten był jeszcze sponsorowany przez rosyjski Gazprom.

Incydent na konferencji prasowej Radosława Sikorskiego. Prezent od wiceministra klimatu

Sikorski poprosił, aby Ozdoba opuścił konferencję, bo nie był na nią zaproszony. Wiceminister klimatu kpił z kolei, że koszulka „pasuje” do byłego ministra spraw zagranicznych. Dalej Ozdoba zarzucił Sikorskiemu, że odpowiada za „najbardziej prorosyjski rząd w historii III RP”. Polityk KO stwierdził, że w takich warunkach nie może kontynuować konferencji i oddalił się od wiceministra klimatu.

Sikorski został poproszony o komentarz do sprawy przez lokalny portal tugazeta.pl. – Chciałbym wiedzieć, czy pan Ozdoba nie powinien być wtedy w pracy. On jest wiceministrem. Wziął urlop, czy robił to w ramach godzin pracy? Przyjechał za swoje? – zaczął polityk Koalicji Obywatelskiej.

Polityk KO o Jacku Ozdobie. „Uważają, że państwo to oni i że można wcinać na konferencję prasową”

– Oni uważają, że państwo to oni i że można nieproszonym wcinać się komuś w konferencję prasową. Myślę, że wykorzystałem szansę, żeby im powiedzieć, żeby się przyznali, kto i ile wziął za te wizy. A on jakieś głupoty próbował opowiadać – kontynuował Sikorski. Na zarzuty o prorosyjskość były szef MSZ odpowiedział, że „on walczył z Rosją, jak pan Ozdoba jeszcze plemnikiem nie był”.

