Kandydatka Konfederacji stwierdziła, że Ukraina przegra wojnę. Bosak: Myślę, że możemy wybaczyć modelce

W piątek, 6 października Krzysztof Bosak wziął udział w programie „Graffiti” na antenie Polsat News. Podczas rozmowy zdradził między innymi, że przygotowuje się do udziału w debacie w TVP. Odniósł się także do kontrowersyjnej wypowiedzi jednej z kandydatek Konfederacji.

Samuela Torkowska o wojnie w Ukrainie

Samuela Torkowska udzieliła wywiadu portalowi Goniec.pl. Podczas rozmowy odmówiła odpowiedzi na pytanie o to, komu życzyłaby zwycięstwa w wywołanej przez Rosję wojnie w Ukrainie. – Nie powiem, bo trwa kampania i jest to dość niepoprawne politycznie – stwierdziła. Dodała, że członkowie ugrupowania mają na ten temat podzielone zdania.

W programie „Graffiti” dziennikarz Grzegorz Kępka zapytał Krzysztofa Bosaka o jego stosunek do słów kandydatki. – Myślę, że możemy wybaczyć modelce, że nie interesuje się tak głęboko polityką międzynarodową – odpowiedział. Zapewnił również, że w Konfederacji jest wielu kandydatów o zróżnicowanych opiniach.

Bosak: Problem to będzie jak wejdzie do Sejmu

Dopytywany przez prowadzącego o to, czy obecność na liście osoby niewykazującej zainteresowania tym obszarem nie stanowi problemu, stwierdził, że „problem to będzie jak pani Torkowska wejdzie do Sejmu”. – Z okręgu małopolskiego wejdzie Konrad Berkowicz i być może ktoś jeszcze, tam jest kilku bardzo dobrych kandydatów i kandydatek – zapewnił.

– Racją stanu jest to, żeby Rosja nie podbiła Ukrainy – przedstawił swoje zdanie na ten temat. Podkreślił jednak, że Polska nie może „ślepo poświęcać” swoich interesów narodowych licząc na przyjaźń z Kijowem. – Tej przyjaźni nie ma, nie było i obawiam się, że nie będzie – zakończył polityk.

Samuela Torkowska to uczestniczka jednej z edycji „Top Model”, która słynie ze swoich skandalicznych wypowiedzi. – Ja nie chcę też żydostwa, nie chcę LGBT, nie chcę wielu rzeczy, które obecnie są, a tylko Konfederacja zapewnia taką normalność – powiedziała w 2021 roku, argumentując swoje wsparcie dla prawicowego ugrupowania.

