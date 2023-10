Ostatnie przemówienie Kaczyńskiego w kampanii. Mówił o chorobie III RP

Ostatnim punktem na kampanijnej trasie Jarosława Kaczyńskiego jest miejscowość Gózd w powiecie radomskim na Mazowszu. – Dziękuję, że mogliśmy się spotkać w tej gminie, która się zmieniła na lepsze. Polska lokalna dzięki naszym programom rządowym rozwija się. Za tym idzie wyrównywanie szans. Udaje się nam to, ponieważ chcemy by Polska była krajem równych ludzi – mówił prezes PiS do swoich sympatyków.

Jarosław Kaczyński uderza w Donalda Tuska

W dalszej części swojego przemówienia Jarosław Kaczyński nie szczędził gorzkich słów pod adresem opozycji. – Skończyliśmy z okradaniem państwa polskiego, co było rzeczywistością w czasie rządów naszych poprzedników. Przywróciliśmy wiek emerytalny, który podniósł rząd PO-PSL. Pokazaliśmy, że potrafimy radzić sobie z kryzysami i jednocześnie rozwijać kraj – ocenił.

– Przy władzy nie mogą być ludzie, którzy mają swoje centrum decyzyjne w Berlinie lub nie daj Boże w Moskwie. Albo w Brukseli, bo przecież Bruksela to Berlin – powiedział.

Jarosław Kaczyński stwierdził, że „program jest partii dla Polski lokalnej jest niezwykle skuteczny”. – Samorządowcy mi dziękują. Wyrównujemy poziomy cywilizacyjne i to nam się udaje – podkreślił dodając, że celem jego partii jest to, by Polska była krajem równym, a ludzie mogli być dumni. – Zaczęliśmy nasze rządy od opanowania choroby III RP, czyli dziury budżetowej, która za rządów Tuska była gigantyczna. Później okazało się, że możliwości jest dużo więcej, bo zdobyliśmy pieniądze – zaznaczył.

Wybory 2023. Prezes PiS o CPK

Prezes Prawa i Sprawiedliwości poruszył również temat inwestycji. – Mamy wszelkie przesłanki, żeby być wielkim państwem tylko brakowało nam infrastruktury, dlatego podjęliśmy zadanie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego i to realizujemy. Chcemy uczynić z Polski centrum Europy. U nas ma tworzyć się obieg gospodarki, obieg inwestycji i kultury. Dzięki inwestycjom i rozwojowi państwa mamy dziś najniższy wskaźnik bezrobocia w historii– wyjaśnił.

– Niemieckie bajki o polskim nieporządku są nieprawdziwe. Oni patrzą z rozdziawioną buzią na to, co dzieje się w Polsce i zaczynają się bać. Niektórzy na Zachodzie nawet przesadzają i mówią, że wypieramy gospodarczo Niemców – tak dobrze jeszcze nie jest, ale będzie! Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco! Ścierniska już nie ma, ale jest jeden warunek: Tuska ma tu nie być! – powiedział Kaczyński

W swoim przemówieniu Jarosław Kaczyński poruszył temat inflacji, która jest złem. Polityk przypomniał swoje słowa, że nie można z nią było walczyć ostro, ponieważ doprowadziłoby to do jeszcze większego kryzysu.

