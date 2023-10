Czarnek nie traci wiary w utrzymanie władzy przez PiS. „Wojna się dopiero zacznie”

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek na antenie Polskiego Radia 24 komentował sondażowe wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. Poseł PiS jest przekonany, że ostateczne wyniki mogą się bardzo mocno różnić od wyników sondażu exit poll ze względu na ogromną frekwencję wyborczą.

Przemysław Czarnek o wynikach wyborów: Wyraźne zwycięstwo PiS

– Frekwencja była ogromna i z tego wszyscy się cieszymy, ja sam stałem dwie godziny w kolejce, do 18:45 do 20:45 – mówił minister. – Ja twierdzę, że te wyniki mogą być jeszcze inne, niż z tą próbą 2-proc. błędu statystycznego. Myślę, że sondażownie nie były w stanie policzyć rezultatu ze względu na ogromną frekwencję – stwierdził.

Czarnek wskazał też, że to PiS wygrał wybory. – Tak czy inaczej na 100 procent i to z dużą przewagą PiS po raz trzeci z rzędu wygrywa wybory do Sejmu i Senatu, a czwarty raz w ogóle. Czekamy, co będzie się działo. Konstytucja jasno stanowi, kto ma teraz pałeczkę w swoich rękach. Pan prezydent zwołuje pierwsze posiedzenie Sejmu, pan prezydent desygnuje prezesa rady ministrów. To wszystko będzie trwało jeszcze długie tygodnie i miesiące – ocenił. – To zwycięstwo jest z bardzo dużą przewagą. Nawet według tego sondażu exit poll z tak wielkim błędem, mamy ponad 5 pkt proc. przewagi nad Koalicją Obywatelską. To jest jednoznaczne, wyraźne zwycięstwo – ocenił.

Minister podkreślał też, że do momentu powołania nowego rządu, to obecny rząd będzie wciąż sprawował władzę. – Konstytucja w ogóle nie przewiduje możliwości, że nie ma rządu. Rząd jest i obraduje i rządzi przez kolejne tygodnie – podkreślał.

Wybory 2023. Czarnek: To będzie bardzo ciekawy dzień

Czarnek przyznał też, że nie jest specjalnie zaskoczony wynikiem Konfederacji.

– Konfederacja w ostatnich tygodniach w zasadzie w ogóle nie robiła kampanii wyborczej poza filmikiem Sławomira Mentzena dotyczącym miliona złotych za ewentualne ujawnienie taśmy, która miałaby kompromitować premiera Morawieckiego. To żadna kampania wyborcza. Jak się nie robi kampanii wyborczej i przekazu do swojego elektoratu, to wynik jest, jaki jest – stwierdził. – Wydaje mi się, że ten wynik końcowy, tak czy inaczej będzie w okolicach 8-8,5 proc. To będzie zmieniało całkowicie ten podział mandatów. To będzie bardzo ciekawy dzień. Myślę, że bardzo ciekawe dwa, trzy dni, zanim te wszystkie głosy zostaną policzone – dodał.

Poseł PiS nie wierzy też w powołanie stabilnego rządu przez opozycję, nawet jeśli wyniki sondażu exit poll miałyby się potwierdzić.

– Nawet jeśli utrzymałyby się sondaże exit poll, to musiałoby tworzyć rząd kilkanaście ugrupowań. Czy państwo myślicie, że oni codziennie wieczorem rozmawiają ze sobą, piją kawkę i dyskutują, jak to pięknie będą rządzić? Tam się wojna dopiero zacznie o każde najmniejsze stanowisko – podkreślił.