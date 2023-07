Debata Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim? Polacy mają zdecydowanego faworyta

81,1 proc. Polaków, którzy wzięli udział w sondażu przeprowadzonym dla „Rzeczpospolitej” „zdecydowanie” lub „raczej” uważa, że przed wyborami parlamentarnymi powinna odbyć się debata liderów partii, które mają szansę znaleźć się w parlamencie. Przeciwnego zdania było łącznie 11,6 proc. ankietowanych.

Donald Tusk vs. Jarosław Kaczyński. Polacy wskazali zwycięzcę

Pracownia SW Research sprawdziła dla rp.pl, kto byłby górą w potencjalnym starciu pomiędzy Donaldem Tuskiem i Jarosławem Kaczyńskim. 38,86 proc. osób wskazało na szefa PO. 18,18 proc. respondentów uznało, że zwycięski z debaty wyszedłby prezes Prawa i Sprawiedliwości. 12,59 proc. badanych uznano, że doszłoby do remisu. 30,37 proc. Polaków biorących udział w sondażu nie miało zdania w tej sprawie.

Badanie przeprowadzono od 18 do 19 lipca na grupie 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próbę dobrano w sposób losowo-kwotowy.

O ewentualnym starciu pomiędzy Tuskiem i Kaczyńskim zrobiło się głośno za sprawą wywiadu lidera Zjednoczonej Prawicy z grudnia 2022 r. – Jeżeli to będzie debata w uczciwych warunkach i jednocześnie, jeżeli przedtem Donald Tusk da jakieś sygnały, że to nie będzie z jego strony obrzucanie wyzwiskami, czy pogróżki, że nie będzie szedł tym tropem, którym idzie dotychczas, to tak – mówił wówczas Kaczyński.

Z kim powinien debatować lider PO?

„Jestem gotowy do debaty w dowolnym czasie i miejscu, panie prezesie” – zareagował Tusk. Dodał, że „będzie czuły i delikatny, chociaż amnestii obiecać nie może”. W listopadzie 2022 r. 20,5 proc. uczestników innego sondażu uznało, że powinno dojść do debaty szefów obu partii. Wtedy 36,4 proc. uznało jednak, że Tusk powinien debatować z Mateuszem Morawieckim. – Nie wiem, czy z takim człowiekiem w ogóle warto rozmawiać – skomentował premier w czerwcu 2023 r. dla „Wprost”.

