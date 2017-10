Marszałkowi puściły nerwy: Nie warto do państwa przychodzić

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski apelował o cierpliwość w sprawie dofinansowania polskiej służby zdrowia. Twierdził, że żądania strajkujących lekarzy rezydentów i przedstawicieli innych zawodów medycznych są nierealne. Przypominał też, że Platforma Obywatelska wcale nie była lepsza od jego partii. – Zwiększamy nakłady na służbę zdrowia, no panie redaktorze... Czy pan czyta i wie, czy pan przyszedł do studia żeby samemu mówić? W ciągu kilku lat, w najbliższej przyszłości, podniesiemy nakłady na służbę zdrowia. A PO o tym nigdy nie mówiła! My nie tylko mówimy, ale i robimy. Czyli da się. Chce żeby z dnia na dzień zwiększyć finansowanie służby zdrowia? To jest niemożliwe – przekonywał.

Kiedy dziennikarz dopytywał o konkretny rok, w którym wydatki na służbę zdrowia zwiększone zostaną do 6 proc. PKB, polityk PiS długo unikał konkretnej odpowiedzi. W końcu zirytowany wybuchnął. – Czy pan pozwoli coś powiedzieć? Przecież 3/4 programu pan mówi. To nie warto przychodzić do TOK FM, jeśli pan chce swój manifest wygłaszać – rzucił. Później zapewnił, że sam chciałby przyspieszyć ten wyczekiwany przez pacjentów i medyków moment.

Czego domagają się młodzi lekarze?

zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do poziomu Europejskiego nie niższego niż 6,8 proc. PKB w przeciągu trzech lat oraz do 9 proc. w ciągu 10 lat likwidacji kolejek rozwiązania problemu dramatycznego braku personelu medycznego likwidacji biurokracji w ochronie zdrowia poprawy warunków pracy i płacy w ochronie zdrowia.

Co, według ich postulatów, stanowi aktualnie największy problem systemu?