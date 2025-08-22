QUIZ językowy dla bystrzaków!
10/10 to „mus”
Język polski to dla ciebie bułka z masłem? Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Poprawny zapis to:
na co dzień
na codzień
2 / 10 Poprawny zapis to:
gdziekolwiek
gdzie kolwiek
3 / 10 Poprawny zapis to:
dróżyna
drużyna
4 / 10 Poprawny zapis to:
jakby
jak by
5 / 10 Poprawny zapis to:
rzodkiewka
żodkiewka
6 / 10 Poprawny zapis to:
harcerz
charcerz
7 / 10 Poprawny zapis to:
dokladnie
dokładnie
8 / 10 Poprawny zapis to:
żułw
żółw
9 / 10 Poprawny zapis to:
wieloryb
wielo ryb
10 / 10 Poprawny zapis to:
marhewka
marchewka
Więcej quizów
-
Quiz ortograficzny z natrętnym pytaniem. Ż czy rz?Język polskiQuiz
-
Błyskawiczny quiz ortograficzny. Poziom trudności jak sinusoida!Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando. Uwaga na pułapki!Język polskiQuiz
-
Trudny QUIZ językowy. Dasz radę zdobyć 10/10?Język polskiQuiz
-
Quiz ortograficzny ze słowami-zagadkami. O każdy punkt trzeba walczyćJęzyk polskiQuiz
-
QUIZ językowy dla prymusów. Zdobędziesz 10/10?Język polskiQuiz
Zobacz inne quizy
-
QUIZ z wieczorynek i seriali PRL!
Rozpoznaj kadr z klasyków!RozrywkaQuiz
-
Quiz z wiedzy ogólnej o Polsce. Mistrz zgarnie 10/10OgólneQuiz
-
QUIZ z wiedzy ogólnej o Polsce. Pytanie 9 może zaskoczyć!OgólneQuiz
-
QUIZ z legendarnych wieczorynek!
Pytanie nr 5 to prawdziwa pułapka!RozrywkaQuiz
-
Nie uwierzysz, co potrafią polskie ryby! Oto QUIZ, który cię zaskoczyOgólneQuiz
-
Piekielnie trudny QUIZ ortograficzny. Tylko ekspert uzyska 10/10!OgólneQuiz
-
QUIZ z wieczorynek. Kto to jest? Rozpoznaj po kadrze!RozrywkaQuiz
-
QUIZ. Rozpoznaj kadr z wieczorynki!
Wynik 10/20 będzie osiągnięciem!RozrywkaQuiz
-
QUIZ. Rozpoznaj kadr z wieczorynki!
Wyzwanie dla mistrzów!RozrywkaQuiz
-
QUIZ. W co, czym, jak bawiliśmy się w PRL-u?RozrywkaQuiz
-
Ten QUIZ zdemaskuje twoją wiedzę o Polsce. Zgarniesz choć 7 punktów?OgólneQuiz
-
QUIZ. Kultowe przeboje PRL-u. Rozpoznasz po cytacie?RozrywkaQuiz