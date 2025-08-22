Quizy

QUIZ językowy dla bystrzaków!
10/10 to „mus”

Język polski to dla ciebie bułka z masłem? Rozwiąż nasz quiz i przekonaj się.
1 / 10 Poprawny zapis to:

na co dzień
na codzień

2 / 10 Poprawny zapis to:

gdziekolwiek
gdzie kolwiek

3 / 10 Poprawny zapis to:

dróżyna
drużyna

4 / 10 Poprawny zapis to:

jakby
jak by

5 / 10 Poprawny zapis to:

rzodkiewka
żodkiewka

6 / 10 Poprawny zapis to:

harcerz
charcerz

7 / 10 Poprawny zapis to:

dokladnie
dokładnie

8 / 10 Poprawny zapis to:

żułw
żółw

9 / 10 Poprawny zapis to:

wieloryb
wielo ryb

10 / 10 Poprawny zapis to:

marhewka
marchewka

