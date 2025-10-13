QUIZ dla mistrzów ortografii.
Piąte pytanie „miażdży”
Sprawdź swoją wiedzę, rozwiązując nasz najnowszy quiz ortograficzny. Uważaj na piąte pytanie!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Poprawny zapis to:
na co dzień
na codzień
2 / 10 Poprawny zapis to:
pietrużka
pietruszka
3 / 10 Poprawny zapis to:
poziomka
po ziomka
4 / 10 Poprawny zapis to:
gróbszy
grubszy
5 / 10 Poprawny zapis to:
odnośnie do
odnośnie
6 / 10 Poprawny zapis to:
warkoczyk
warkoczek
7 / 10 Poprawny zapis to:
hulajnoga
chulajnoga
8 / 10 Poprawny zapis to:
woda nie gazowana
woda niegazowana
9 / 10 Poprawny zapis to:
skszynka
skrzynka
10 / 10 Poprawny zapis to:
zazdrosny
zasdrosny
