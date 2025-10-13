Quizy
QUIZ dla mistrzów ortografii. Piąte pytanie „miażdży”

QUIZ dla mistrzów ortografii.
Piąte pytanie „miażdży”

Sprawdź swoją wiedzę, rozwiązując nasz najnowszy quiz ortograficzny. Uważaj na piąte pytanie!
1 / 10 Poprawny zapis to:

na co dzień
na codzień

2 / 10 Poprawny zapis to:

pietrużka
pietruszka

3 / 10 Poprawny zapis to:

poziomka
po ziomka

4 / 10 Poprawny zapis to:

gróbszy
grubszy

5 / 10 Poprawny zapis to:

odnośnie do
odnośnie

6 / 10 Poprawny zapis to:

warkoczyk
warkoczek

7 / 10 Poprawny zapis to:

hulajnoga
chulajnoga

8 / 10 Poprawny zapis to:

woda nie gazowana
woda niegazowana

9 / 10 Poprawny zapis to:

skszynka
skrzynka

10 / 10 Poprawny zapis to:

zazdrosny
zasdrosny

