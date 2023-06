Boże Ciało 2023. Czy trzeba iść wtedy do kościoła?

Boże Ciało, tak samo, jak Zielone Świątki jest świętem ruchomym, uzależnionym od daty Wielkanocy. Wypada zawsze w czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego. W tym będzie to 8 czerwca. Jedną z tradycji Bożego Ciała jest kolorowa procesja. Wierni dekorują również okna swoich domów obrazkami i kwiatami.

Czy Boże Ciało to święto nakazane?

Święta nakazane to takie, w trakcie których wierni zobowiązani są wziąć udział w nabożeństwie. Informacja o tej zasadzie zawarta jest w Kodeksie Prawa Kanonicznego. Na podstawie tego dokumentu wiemy, że Boże Ciało należy do listy świąt nakazanych. Jest to również dzień ustawowo wolny od pracy.

Lista świąt nakazanych

W ciągu całego roku tylko osiem świąt należy do listy świąt nakazanych. Część z nich ma stałą datę w kalendarzu. Inne natomiast obchodzimy każdego roku w innym terminie.



Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia, niedziela);

Trzech Króli (6 stycznia, piątek);

Wielkanoc (święto ruchome, w 2023 roku 9 kwietnia, niedziela);

Wniebowstąpienie Pańskie (święto ruchome, w 2023 roku 28 maja, niedziela);

Boże Ciało (święto ruchome, w 2023 roku 8 czerwca, czwartek);

Wniebowzięcie NMP (15 sierpnia, wtorek);

Wszystkich Świętych (1 listopada, środa);

Boże Narodzenie (25 grudnia, poniedziałek).

Jak obchodzi się Boże Ciało

W trakcie Bożego Ciała wierni udają się na obowiązkową mszę. Zazwyczaj tuż po niej odbywa się procesja do czterech ołtarzy. Symbolizują one cztery strony świata. W niektórych regionach na procesję wierni zakładają ludowe stroje, a dzieci posypują drogę kwiatami.

Prawo Kanoniczne jasno ostrzega, że procesja nie jest równoznaczna z udziałem we mszy świętej. Nie jest ona obowiązkowa. Konieczne jest natomiast pojawienie się na nabożeństwie, które zwykle odbywa się tuż przed procesją. Sama procesja nie zwalnia z obowiązku wzięcia udziału w liturgii.

