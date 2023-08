15 sierpnia wypada święto Wniebowzięcia NMP. Jak je celebrować?

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny jest jednym z ważniejszych świąt kultu maryjnego na świecie. Należy ono do świąt nakazanych kościoła katolickiego. Oznacza to, że w czasie ich obchodów wierni są zobowiązani do uczestniczenia w ceremoniach kościelnych. Z tego też powodu w tym dniu korzystamy z wolnego od pracy.

Tradycja chrześcijańska: historia śmierci Maryi

Pomimo tego, że dogmat o Wniebowzięciu Maryi powstał w 1950 roku przez papieża Piusa XII, do dzisiaj nie została rozstrzygnięta kwestia śmierci Matki Bożej. Uważa się, że zakończenie jej ziemskiego żywota mogło nastąpić około 45 roku na Górze Syjon. Inne źródła mówią o tym, że jej ziemska podróż dobiegła końca w Efezie, gdzie zabrał ją św. Jan Apostoł.

Teologowie nie mają pewności, czy Maryja została wzięta do nieba za życia, czy po śmierci. Z tego też powodu przez długi czas określano ten moment „zaśnięciem”. Takiego określenia używa się nadal, głównie w kościele wschodnim. Jednak według nauk papieża Jana Pawła II, Maryja została wzięta do nieba po śmierci.

„Czy jest możliwe, aby Maryja z Nazaretu doświadczyła w swym ciele dramatu śmierci? Z chwilą, gdy Chrystus umarł, byłoby trudno przyjąć coś przeciwnego w odniesieniu do Jego Matki” – katecheza Jana Pawła II z 25 czerwca 1997 roku.

Historia obchodów Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Pierwsze obchody wzięcia Maryi do nieba miały miejsce w V wieku na Wschodzie. Określano je mianem „zaśnięcia Maryi” i stały się najstarszym świętem maryjnym na świecie. Z początku były obchodzone głównie lokalnie. Wiek później w Konstantynopolu ustalono jedną wspólną datę na świętowanie – 15 sierpnia. W VII wieku święto to dotarło także do Europy.

W Polsce Wniebowzięcie NMP uznawane jest za najstarszą ceremonię związaną z kultem maryjnym w kraju. Potwierdza to fakt, że została on wybrana na patronkę metropolii gnieźnieńskiej już w X wieku.

Jak obchodzi się Wniebowzięcie NMP?

Mówi się o apokryficznych opowieściach związanych ze śmiercią Maryi. Według jednej z opowieści apostołowie zebrali się, by wspólnie pochować matkę Jezusa u podnóża Góry Oliwnej. Gdy spóźniony Tomasz wszedł do grobu Maryi, zamiast jej ciała ujrzał pachnące lilie i wianki z kwiatów.

Matkę Jezusa uważa się za patronkę ziemi i bujnej roślinności. Dlatego też w dniu Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny święci się kwiaty i zioła, dziękując za zebrane plony. Święcone są wianki uplecione z różnych ziół i roślin, które uważane są za zabezpieczenie przed chorobami. Dlatego też 15 sierpnia nazywa się także dniem Matki Boskiej Zielnej.

W Kościele jest to okres pielgrzymek do sanktuariów maryjnych. Najwięcej grup zbiera się 15 sierpnia na Jasnej Górze w Częstochowie. Tam odbywają się największe uroczystości z udziałem przedstawicieli rządu oraz Episkopatu Polski. W Kalwarii Zebrzydowskiej natomiast odbywają się inscenizacje Zaśnięcia Maryi i jej Wniebowzięcia. W innych częściach Polski tego dnia obchodzi się dożynki.

Maryja symbolem zwycięstwa

15 sierpnia w Polsce celebrujemy także rocznicę „Cudu nad Wisłą”. Był to moment zwycięstwa wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Pozwoliło to uchronić resztę Europy od zalewu bolszewizmu. Czciciele Maryi uważają, że sukces ten spowodowany był szczególnemu wstawiennictwu Matki Boskiej.

