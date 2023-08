Nowe święto państwowe w Polsce. Czy będzie dniem wolnym?

W piątek, 4 sierpnia Andrzej Duda podpisał ustawę, która ustanowiła nowe święto państwowe – Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny. Obchody wyznaczono na 10 września, który nie będzie dniem ustawowo wolnym od pracy.

Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny

Wydarzenie ogłoszono „w hołdzie Polskim Dzieciom Wojny, które mimo traumy, jakiej doświadczyły za przyczyną hekatomby II wojny światowej, zbrodniczych działań okupantów niemieckich i sowieckich, potrafiły dźwigać ze zgliszcz naszą wspólną Ojczyznę oraz w dowód respektu i wdzięczności za ich wysiłek” – czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta.

Wcześniej ustawa przeszła przez Sejm i Senat. W obu izbach parlamentarnych opowiedziano się za wprowadzeniem święta. „Dzieci stały się najbardziej bezbronnymi ofiarami zdehumanizowanych celów zbrodniarzy wojennych (...)” – argumentowano w komunikacie. „Pod okupacją niemiecką śmierć poniosło ok. 6 milionów polskiej ludności, w tym ok. 3 milionów obywateli narodowości żydowskiej i ok. 3 milionów narodowości polskiej. Zginęło wówczas 2,2 miliona dzieci, w tym milion dzieci żydowskich. Kilkaset tysięcy zostało okaleczonych fizycznie i psychicznie przez niemieckich okupantów, a prawie 1,6 miliona dzieci zostało osieroconych” – przekazała Kancelaria Prezydenta.

Prezydent ustanowił nowe święto

W tym samym dniu Andrzej Duda podpisał również inne akty prawne, w tym „ustawę Kamilka”, liczne ustawy związane z transportem i drogami, a także ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Wszystkie podpisane dokumenty wejdą w życie po dwóch tygodniach od ogłoszenia.

W zeszłym roku prezydent ustanowił 20 czerwca Narodowym Dniem Powstań Śląskich, a w 2021 roku zadecydował, że 27 grudnia będzie Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

