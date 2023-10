Ubywa uczniów na lekcjach religii. Dane z Częstochowy robią wrażenie

Uczniowie szkół średnich mogą zrezygnować z uczestnictwa z lekcji religii za zgodą rodziców lub sami, gdy ukończą 18 lat. W tym roku szkolnym, jak poinformowała „Gazeta Wyborcza”, na lekcje religii w Częstochowie nie chodzi już 53,77 proc. uczniów szkół średnich. Oznacza to spadek o 17,77 proc. w porównaniu z rokiem szkolnym 2021/2022.

Zmniejszające się zainteresowanie udziałem w lekcjach religii oznacza zmniejszenie etatów dla katechetów. Dwa lata obsadzono 134,37 etatów, a w tym roku – 126,24 etatów.

Coraz mniej uczniów na religii

Najmniej uczniów chodzi na religię w zespole szkół gastronomicznych – jedynie 21,82 proc. uczniów. Dyrektor Arkadiusz Maślanka poinformował, że „są klasy, w których na religie nie zapisał się nikt, w innych po kilka osób”. Z kolei największa frekwencja jest w zespole szkół samochodowych, gdzie na religię chodzi 66,56 proc. uczniów. Również w tej placówce odnotowano jednak spadek duży zainteresowania – w ubiegłym roku na lekcję religii uczęszczało tam 88,09 proc. uczniów.

Spośród częstochowskich liceów najmniej uczniów uczestniczy w religii w LO im. Władysława Biegańskiego (39,40 proc.), a zaraz za nim plasuje się LO im. Henryka Sienkiewicza (39,93 proc.).

„Zauważalna” zmiana

W niektórych szkołach średnich frekwencja nieznacznie wzrosła, ale – jak tłumaczą dyrektorzy – może to wynikać z tego, że udało im się przekonać kurię do wyrażenia zgody na to, by w klasach maturalnych była jedna godzina religii zamiast dwóch.

Rzecznik prasowy archidiecezji częstochowskiej ks. Mariusz Bakalarz przyznał w rozmowie z „GW”, że spadek liczby osób uczestniczących w religii jest „oczywiście zauważalny”, ale jak podkreślił „jest wiele czynników, które wpływają na taką sytuację”. – Są to m.in. w głównej mierze utrata wiary przez rodziców i w konsekwencji nieprzekazywanie wiary i praktyki swoim dzieciom – wskazał.

Co ze szkołami podstawowymi?

Z kolei w szkołach podstawowych w Częstochowie w tym roku na lekcje religii uczęszcza 11 145 uczniów na 13 348 ogółem zapisanych. „To 83,11 proc., a jeszcze dwa lata temu, w roku szkolnym 2021/2022, frekwencja na lekcjach religii wynosiła 88,56 proc. W ciągu tego czasu w podstawówkach ubyło więc na religii ponad 5 proc. uczniów” – czytamy.

