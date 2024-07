Pożar na Górze Krzyża w Medziugorie. To popularne miejsce pielgrzymek

Upały i powodowane przez nie pożary to na Bałkanach częsty problem o tej porze roku. Tym razem jednak ogień pojawił się w okolicy szczególnej. Płonęło bowiem zbocze Góry Krzyża, znanej lokalnie jako Kriżevac. To miejsce ważne dla chrześcijan, którzy co roku tłumnie pielgrzymują do Medziugorie.

Pożar na Górze Krzyża w Medziugorie

Wysoka na 520 metrów Góra Krzyża nie była łatwym miejscem do prowadzenia akcji gaśniczej. W ten rejon nie mogły wjechać żadne pojazdy, dlatego strażacy cały sprzęt musieli wnosić własnymi siłami. Na szczęście mogli liczyć na kilka cystern, sprowadzonych do ugaszenia pożaru oraz helikopter strażacki. Ostatecznie ogień udało się ugasić jeszcze w niedzielę rano.

W tym samym czasie duża akcja gaśnicza miała miejsce w okolicach Mostaru. Strażacy podejrzewają, że to właśnie stąd nadeszły płomienie, od których rozpoczął się pożar na Górze Krzyża. Kriżevac to miejsce, na które co roku przybywają tysiące wiernych. Jeszcze przed doniesieniami o objawieniu się Maryi podróżowano tutaj i zanoszono modlitwy.

Medziugorie i nadchodzący Mladifest

Medziugorie jako miejsce kultu stało się znane w całej Europie w 1981 roku. To wtedy zaczęto mówić o objawieniach. W 1933 roku na szczycie wzgórza postawiono 10-metrowy betonowy krzyż, na którym umieszczono podarowane przez Watykan relikwie krzyża Jezusa Chrystusa. Po drodze rozmieszczono stacje drogi krzyżowej, zachęcając chrześcijan do modlitwy na szlaku.

Warto odnotować, że pożar wybuchł na krótko przed rozpoczęciem młodzieżowego festiwalu Mladifest. To największe doroczne wydarzenie w Medziugorie, na którym zjawią się dziesiątki tysięcy gości z całego kontynentu oraz około 500 towarzyszących im księży. Wszystko ma rozpocząć się1 sierpnia i tradycyjnie zakończyć wejściem na Kriżevac.

