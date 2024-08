Matki Boskiej Zielnej. Czy 15 sierpnia to dzień wolny od pracy?

15 sierpnia obchodzimy w Polsce Święto Wojska Polskiego i Matki Boskiej Zielnej. Dla wielu osób 15 sierpnia oznacza początek długiego weekendu, ostatniego w wakacje. Polacy ruszają nad morze, w góry i nad jeziora, by wypoczywać na świeżym powietrzu i ładować baterie przed nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym.

15 sierpnia – co to za święto maryjne?

15 sierpnia to w Polsce podwójne święto. W Kościele Katolickim to uroczystość Wniebowstąpienia Maryi Panny, jedno z najważniejszych świąt maryjnych. Zgodnie z doktryną Kościoła Maryja została zabrana do nieba wraz z ciałem i duszą.

Tego samego dnia świętujemy również Matki Boskiej Zielnej, co oznacza, że wierni przychodzą do kościołów z bukietami ziół, kwiatów i zbóż, by podziękować za urodzaj.

15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia to wyjątkowy dzień, bo to święto nie tylko kościelne, ale i państwowe. Tego dnia w całym kraju odbywają się uroczystości i parady na cześć Sił Zbrojnych Wojska Polskiego. Święto to ma upamiętniać zwycięską Bitwę Warszawską podczas wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r.

Czy 15 sierpnia to dzień wolny od pracy?

15 sierpnia to podwójne święto, dlatego jest to dzień wolny od pracy. Tego dnia nieczynne są zakłady, urzędy i instytucje, zamknięte są także sklepy i galerie. W Kościele Katolickim jest to święto nakazane, co oznacza, że wierni powinni pójść do kościoła na mszę świętą.

W tym roku 15 sierpnia przypada w czwartek, co oznacza, że wystarczy wziąć jeden dzień urlopu wypoczynkowego, by cieszyć się długim weekendem.

