Czy w Wigilię trzeba iść do kościoła i uczestniczyć w pasterce?

Wigilia to jeden z najważniejszych wieczorów w roku, kiedy Kościół Katolicki wspomina narodziny Jezusa Chrystusa. W kościołach we wszystkich parafiach odbywają uroczyste msze święte o północy, czyli pasterki. Uczestniczą w nich tłumy wiernych, a kościoły zwykle są przepełnione. Wielu katolików nie wyobraża sobie świąt bez uczestnictwa w pasterce. Ale czy trzeba się na niej pojawić?

Czy trzeba iść na pasterkę?

Mimo że pasterka jest tak mocno zakorzeniona w naszej tradycji, nie trzeba w niej uczestniczyć. Kościół Katolicki nie wpisał 24 grudnia na listę świąt nakazanych, co oznacza, że katolicy, którzy zrezygnują z uczestnictwa w uroczystej mszy, nie popełnią grzechu. Ci, którzy jednak zdecydują, że pójdą na mszę, są zwolnieni z obowiązku uczestnictwa w liturgii w Boże Narodzenie.

Czy trzeba uczestniczyć w mszy świętej w Boże Narodzenie?

25 grudnia Kościół Katolicki obchodzi Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Jest to święto nakazane, zatem trzeba uczestniczyć w mszy świętej. Katolicy, którzy bez specjalnego powodu zrezygnują z udziału w liturgii, popełnią grzech.

A co z 26 grudnia? Drugi dzień świąt to w Kościele Katolickim święto św. Szczepana. Nie jest to święto nakazane, zatem udział w mszy nie jest obowiązkowy.

Czytaj też:

Coraz więcej Polaków wybiera górski wypoczynek w okresie świąteczno-noworocznymCzytaj też:

Kolęda kiedyś i dziś. Za życzenia należały się podarunki w formie alkoholu lub pieniędzy