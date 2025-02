Ksiądz zachęca do obchodzenia walentynek. Czy katolicy mogą jeść mięso?

14 lutego wiele osób obchodzi walentynki. Wśród nich są katolicy, którzy w wielu przypadkach chcą spędzić ten dzień na kolacji w restauracjach. Czy obowiązuje ich wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych?

Walentynki. Czy katolików obowiązuje post w piątek? Ksiądz komentuje

Na początku przypomnijmy, że zgodnie z wieloletnim nauczaniem polskiego Kościoła na pamiątkę męki Chrystusa w każdy piątek w roku obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, nazywana dawniej postem jakościowym. Wyjątkiem są dni określonych świąt w randze uroczystości. Standardowo wstrzemięźliwość dotyczy wszystkich, którzy ukończyli czternasty rok życia z wyjątkiem osób chorych oraz tych, które nie mają możliwości wyboru pokarmu (dotyczy m.in. punktów zbiorowego żywienia).

Wszystkie osoby, które nie przestrzegają wstrzemięźliwości, o ile nie uzyskały odpowiedniej dyspensy, według prawa kanonicznego popełniają grzech. Warto też pamiętać, że w wielu krajach nie ma tradycji piątkowego postu i tamtejsi biskupi na stałe zwolnili wiernych z tego obowiązku. Jednak polski Kościół taki obowiązek utrzymuje.

W te walentynki biskupi nie zwolnili wiernych z postu. O sprawę został zapytany przez PAP duszpasterz młodzieży ks. Tomasz Koprianiuk.

– Jest to bardziej propozycja, zalecenie niż nakaz. W związku z tym osoba, która nie zachowa w piątek wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, nie popełnia grzechu ciężkiego, czyli takiego, który zrywa więź z Bogiem. Jest to raczej grzech powszedni, a to oznacza, że mimo jego popełnienia, można przystąpić do Komunii św., pamiętając o akcie skruchy – powiedział PAP ks. Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM.

Duchowny przyznał też, że w czasach, kiedy ryby są często dużo droższe niż mięso, przestrzeganie przepisów jest raczej zachowaniem posłuszeństwa wobec nauczania Kościoła katolickiego niż wejściem w ducha, który przyświecał tym, którzy wprowadzali przepisy.

Ksiądz: Świętowanie walentynek jest krokiem wyjścia z samotności

Ks. Koprianiuk.zdecydowanie zachęca do aktywnego spędzenia walentynek. – Choć piątek to dzień o charakterze pokutnym, to Kościół katolicki nie zabrania tego dnia świętować. W związku z tym obchodzenie walentynek w formie spotkania w restauracji, czy randki jest nie tylko czymś dopuszczalnym, ale w dzisiejszych czasach wręcz pożądanym – powiedział PAP ks. Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM. – Świętowanie walentynek jest jakimś krokiem wyjścia z samotności, izolacji, z wirtualnej rzeczywistości i pozwala wrócić do korzeni, do tego, co przez wieki było normą życia społecznego – dodał.

Duszpasterz młodzieży zachęca, by na walentynki spojrzeć szerzej.

– Ci, którzy nie mają współmałżonka, partnera czy osoby, w której są zakochani, warto, żeby miłości nie sprowadzali tylko do wymiaru erotycznego związanego z przeżywaniem relacji mężczyzna-kobieta, czy relacji z bardzo bliską osobą. W naszym życiu kochamy na różnych poziomach – podkreślił. – Miłość to także wspieranie drugiego człowieka, pamiętanie o nim, rozmowa. Możemy zatem 14 lutego np. odwiedzić kogoś w szpitalu, hospicjum, czy pójść np. grób współmałżonka, który kilka lat temu zmarł. Wszystko zależy od człowieka, od jego doświadczeń i kreatywności – dodał.

