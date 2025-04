Papież Franciszek podjął szereg ważnych decyzji. Zatwierdził cud

Podczas audiencji z kardynałem Marcello Semeraro, prefektem Dykasterii ds. Spraw Kanonizacyjnych, Ojciec Święty upoważnił do ogłoszenia szeregu ważnych dekretów. Jak podają watykańskie media, stanowią one kolejny krok w stronę wyniesienia wspomnianych osób na ołtarze.

Antoni Gaudí. Artysta bożego piękna

Urodzony w 1852 roku Antoni Gaudí i Cornet od 1883 roku kierował budową monumentalnej bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie, poświęcając całe swoje życie tworzeniu sztuki sakralnej. Uważał ją bowiem za formę modlitwy i oddania Bogu.

Zginął tragicznie 7 czerwca 1926 roku, potrącony przez tramwaj. Jako nierozpoznany bezdomny, został przewieziony do miejskiego szpitala dla ubogich. Zmarł trzy dni później, a jego pogrzeb zgromadził około 30 tysięcy osób.

Nie tylko Gaudí. Papież wyróżnił szereg osób

Ksiądz Nazareno Lanciotti, urodzony w 1940 roku, został kapłanem w 1966 roku. Po kilku latach posługi we Włoszech, wyjechał jako misjonarz do Brazylii, by służyć najuboższym. Był aktywny w walce z niesprawiedliwością społeczną, gangami i handlem narkotykami. W lutym 2001 roku został brutalnie napadnięty przez dwóch zamaskowanych sprawców. Zmarł 11 dni później w wyniku odniesionych ran. Jego śmierć została uznana za męczeńską.

Ojciec Święty podkreślił również zasługi zakonnicy Eliswy z Indii. Eliswa Vakayil, znana jako Eliswa od Najświętszej Maryi Panny, urodziła się w 1831 roku. Po śmierci męża wybrała życie modlitwy i posługi ubogim. Pod duchowym kierownictwem włoskiego karmelity bosego, założyła pierwszą lokalną wspólnotę zakonną w Kerali – Trzeci Zakon Karmelitów Bosych. Papież Franciszek uznał cud przypisywany jej wstawiennictwu, co otwiera drogę do jej beatyfikacji.

Ksiądz Piotr Józef Triest to następna osoba, na jaką zwrócił uwagę Ojciec Święty. Urodzony w 1760 roku, ksiądz Triest został kapłanem tuż przed wybuchem rewolucji francuskiej. Odmówił złożenia przysięgi na konstytucję cywilną i musiał się ukrywać. Po ustaniu prześladowań założył zgromadzenia zakonne zajmujące się opieką nad chorymi, sierotami i ubogimi.

Kolejnym wyróżnionym przez papieża duchownym był Angelo Bughetti, włoski kapłan, urodził się w 1877 roku. Zasłynął jako kaznodzieja i wychowawca młodych ludzi w czasach silnych nastrojów antyklerykalnych. Pracował również jako publicysta. Poświęcił swoje życie formacji chrześcijańskiej i patriotycznej młodzieży.

Ksiądz Agostino Cozzolino również został uznany jako kandydat na ołtarze. Urodzony w 1928 roku, ksiądz Cozzolino wyświęcony został w 1952 roku. Pracował jako katecheta i formator w seminarium w Neapolu, a później jako proboszcz bazyliki Santa Maria della Neve. Jego świadectwo życia i zaangażowanie w duszpasterstwo przyniosło mu opinię świętości.

