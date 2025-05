Przyjaciel papieża wzruszony decyzją kardynałów. „To niemożliwe!”

Wzruszony ojciec Tom McCarthy nie krył emocji. Przyznaje, że nie mógł uwierzyć w to, co usłyszał.

Wieloletni przyjaciel papieża poruszony decyzją kardynałów

Pomyślałem sobie, że to niemożliwe, że Bob, tak go znaliśmy jako naszego brata Boba, został papieżem Leonem XIV – wyznał podczas rozmowy z dziennikarzem TVN24.

Ojciec McCarthy, dyrektor sanktuarium świętej Rity w Chicago zaznaczał, że w trakcie konklawe oprowadzał wycieczkę 72 uczniów ze szkoły podstawowej po kaplicy i opowiadał o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami w czasie konklawe. Wspominał, że o wyborze kardynała Roberta Prevosta na następcę głowy Kościoła kapłan dowiedział się podczas obiadu, w trakcie którego śledził relacje z Watykanu. Twierdził, że po ogłoszeniu wyniku głosowania, „jego bracia oszaleli”, a podopieczni zaczęli piszczeć. On sam przyznaje, że z ogromnym niedowierzaniem krzyknął: „To on!”.

To niewyobrażalne. Wszyscy mówili, że ponieważ jest Amerykaninem, to się nigdy nie stanie – mówił poruszony.

Duchowny wspomina relacje z Leonem XIV

Duchowny wspominał, że z papieżem Leonem XIV zna się od przeszło 40 lat. Mężczyźni poznali się w zakonie augustianów. Twierdził, że jest to „normalny, skromny człowiek” o życzliwym usposobieniu. Kapłan zaznaczał, że papież Leon XIV to również wspaniały kompan do długich konwersacji, który w pełni skupia się na swoim rozmówcy.

On ma taką cechę, że gdy z tobą rozmawia, to słucha cię całym sobą. Masz wrażenie, że jest kompletnie skupiony na tobie, chce ciebie poznać, chce ciebie zrozumieć – mówił.

Marcin Wrona, dziennikarz TVN24 potwierdził „normalność” papieża Leona XIV, zaznaczając, że miał okazję zobaczyć pokój, w którym papież spędził wakacje w sierpniu 2023 roku. Jego pokój w klasztorze w Chicago był bardzo skromny, co tylko umacnia w przekonaniu, że papież Leon XIV jeszcze za czasów bycia kardynałem stronił od luksusów.

