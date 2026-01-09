Innowacyjny sposób na kolędę. Ta „aplikacja” umożliwi śledzenie trasy księdza

Rozpoczął się sezon wizyt duszpasterskich. Tzw. kolęda może odbywać się w dwóch formułach – ksiądz może chodzić od drzwi do drzwi domów wszystkich parafian albo odwiedzać tylko tych mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć przyjęcia kapłana, wypełniając specjalny formularz.

Kolęda 2026. Ile włożyć do koperty? Sondaż wskazuje trend

Na przełomie 2024/2025 r. pracownia SW Research przeprowadziła dla „Wprost” sondaż, w którym zadaliśmy respondentom pytanie, jaką kwotę zamierzają przekazać księdzu podczas tzw. kolędy. 34,4 proc. respondentów zadeklarowało, że włoży do koperty od 50 do 200 zł, 12 proc. zamierzało przekazać na ten cel poniżej 50 zł, 1,9 proc. – między 201 a 500 zł, 1,1 proc. – między 501 a 1000, a 0,5 proc. – powyżej 1000 zł.

18 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie planuje przekazać żadnych pieniędzy. Z kolei 31,4 proc. respondentów oświadczyło, że nie przyjmuje księdza po kolędzie.

Ta aplikacja ułatwi życie wiernym. Chodzi o kolędę

Osoby, które przyjmują księdza po kolędzie, wiedzą, że czas oczekiwania potrafi przeciągać się. Pewien sposób na to znalazła małopolska Parafia pw. św. Michała Archanioła w Ujanowicach, w której uruchomiono system Adventus. Został opracowany przez parafialne Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

„W dniu kolędy, dzięki posłudze ministrantów, na mapie zaznaczany będzie aktualny przebieg wizyty duszpasterskiej. Ponieważ system Adventus uruchamiany jest po raz pierwszy, w bieżącym roku ma on charakter testowy. Ewentualne nieścisłości w naniesieniu domów lub ich kolejności prosimy traktować z wyrozumiałością” – podano.

facebookCzytaj też:

„Wyraz najwyższej pogardy”. Jak nie należy przyjmować księdza po kolędzie?Czytaj też:

Były ministrant ujawnia kulisy kolędy. „Pojawił się mężczyzna, który w rękach trzymał broń”