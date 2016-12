Nie żyje twórca Kinder Niespodzianki

William Salice przez długi czas był bliskim współpracownikiem Michele Ferrero, właściciela koncernu. Pracę zaczął w 1960 roku. Wprowadził na rynek wiele znanych obecnie produktów firmy, między innymi - w 1974 roku - jajko z niespodzianką, a także pralinki Ferrero Rocher, czy „kieszonkową kawę”. Ferrero w ciągu dekad stał się światowym potentatem na rynku wyrobów cukierniczych.

William Salice swoje pieniądze z odprawy emerytalnej zainwestował w stworzenie w Loana w Ligurii fundacji, zajmującej się odkrywaniem nowych talentów w dziedzinie nauki, sztuki oraz rzemiosła. Co roku odbywają się w niej szkolenia, które pokazują uczestnikom, w jaki sposób najefektywniej pojawić się na rynku pracy.

Słynne Kinder Niespodzianki nie są dopuszczone do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Władze uznały, że są wątpliwości co do bezpieczeństwa zabawek.