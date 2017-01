19-latek próbował się podpalić w magazynie jednego z supermarketów

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 2 stycznia w godzinach porannych w jednym z supermarketów w miejscowości Gaumersheim położonej w Bawarii między Norymbergą a Monachium. 19-letni obywatel Afganistanu, który stara się obecnie o uzyskanie azylu w Niemczech próbował popełnić samobójstwo. Młody mężczyzna oblał się benzyną, a następnie podpalił w magazynie supermarketu. Dzięki szybkiej interwencji pozostałych pracowników sklepu, którzy ugasili ogień, udało się uratować mężczyznę. Afgańczyk doznał jednak poważnych poparzeń ciała. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, jednak mężczyzna musi pozostać w szpitalu. Jak podaje Donau Kurier, na razie nie wiadomo co skłoniło 19-latka do próby samobójczej. Nie wiadomo również dlaczego wybrał akurat magazyn supermarketu. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia podkreślili, że mężczyzna miał przy sobie nóż. Paliwo miał zakupić kilka godzin wcześniej na pobliskiej stacji benzynowej. Dochodzenie w tej sprawie będzie prowadzić policja z Ingolstadt.