Linie lotnicze chcą przeciwdziałać przemocy seksualnej. W samolotach będą strefy tylko dla kobiet

Strefy tylko dla kobiet mają zostać wprowadzone na razie tylko na trasach krajowych. Jeśli rozwiązanie to zyska aprobatę pasażerek, wówczas zostaną one utworzone również na trasach międzynarodowych. Kobiety, które podróżują samotnie będą mogły wybrać miejsce w trzecim rzędzie klasy ekonomicznej. Będą miały pewność, że ich sąsiadkami będą tylko i wyłącznie kobiety. Przedstawiciele linii lotniczych tłumaczą, że zdecydowali się na ten krok, ponieważ w 2016 roku na trasie z Mumbaju do Newark doszło do incydentu. Pasażer samolotu molestował śpiącą pasażerkę, a następnie zaatakował stewardessę.

Pomysł linii lotniczych wzbudził w Indiach wiele kontrowersji. Część kobiet uważa, że jest to ograniczanie ich praw, ponieważ kampanie oraz działania powinny być skierowane do potencjalnych sprawców przemocy seksualnej, a nie ich ofiar. Z drugiej strony pojawiają się głosy mówiące o tym, że odizolowanie kobiet znacznie zmniejsza ilość incydentów. Zwolennicy takiego rozwiązania przytaczają dane, z których wynika, że odkąd władze wydzieliły strefy dla kobiet na dworcach kolejowych oraz w pociągach, odnotowano znacznie mniej przypadków molestowania seksualnego.