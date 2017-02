Będzie serial o zasypanym hotelu. Premiera za rok

Serial „Lawina” ma składać się z czterech odcinków, które będą trwać po 50 minut. Wyprodukuje go firma Pietro Valsecchiego, znanego włoskiego producenta. Rozpoczęły się już prace nad scenariuszem, a zdjęcia do serialu mają ruszyć we wrześniu. Jak podaje repubblica.it, produkcja ma „zrekonstruować historię i rzucić światło na wciąż niejasne aspekty tragedii”.

Pierwszy odcinek serialu ma zostać wyemitowany w styczniu 2017 roku, w pierwszą rocznicę katastrofy.

Lawina, która zeszła w środę 18 stycznia w Abruzji w środkowych Włoszech, niemal całkowicie przysypała kilkupiętrowy budynek. Wskutek zejścia lawiny dach budynku częściowo zawalił się, a cała konstrukcja przesunęła nawet o 10 metrów.

Akcja ratownicza trwała siedem dni. We wtorek 24 stycznia, w szósty dzień akcji poszukiwawczej, spod rumowiska hotelu wydobyto w sumie 9 ciał, co powiększyło tragiczny bilans do 18 osób. Zejście lawiny przeżyło 11 osób. W piątek 20 stycznia włoskie media poinformowały, że spod gruzów udało się wyciągnąć 8 osób. Wśród uratowanych była czwórka dzieci – wszystkie, które znajdowały się pod gruzami. Wszyscy zostali przetransportowani helikopterem do szpitali w Pescarze i L'Aquila.