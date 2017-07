Kolizja statków w Cieśninie Kaletańskiej. „Nie ma wycieku z tankowca”

Tankowiec „Seafrontier”, który transportował 38 tys. ton paliwa do Gwatemali, zderzył się z „Huayan Endeavor”, kierującemu się z Holandii do Nigerii. Obydwa statki należą do Chin, a na ich pokładach znajdowało się 49 członków załogi. Do ich zderzenia doszło w Cieśninie Kaletańskiej w kanale La Manche, około godz. 2 w nocy, niecałe 20 kilometrów od Dunkierki (Francja).

„Pomimo tego, że obydwa statki zostały uszkodzone, nie doszło do żadnego wycieku” – poinformował rzecznik Maritime and Coastguard Agency (MCA). Rzecznik przekazał również, że nikt nie ucierpiał w wyniku kolizji, a wszyscy członkowie załóg są bezpieczni. Na miejscu pojawiły się ekipy ratunkowe, jednak nie musiały interweniować. „Seafrontier” ma trafić do Belgii lub Holandii, gdzie przeprowadzone zostaną naprawy, a „Huayan Endeavor” będzie trafi w Wielkiej Brytanii.

„The Independent” wskazuje, że wciąż trwają prace, zwłaszcza Brytyjczyków, nad tym, by sprawić, że kanał La Manche był bezpieczniejszy. Wody między Francją a Wielką Brytanią to najbardziej obłożony pas żeglugowy na świecie.