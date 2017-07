„Złoty statek” nazistów odnaleziony. W środku jest skarb wart 130 mln dolarów?

Poszukiwacze z Wielkiej Brytanii ogłosili odkrycie wielkiego ładunku złota, który zaginął podczas II wojny światowej. Brytyjska firma zajmująca się zawodowo wyławianiem zatopionych skarbów twierdzi, że odnalazła zapomniany nazistowski frachtowiec „SS Minden”. Szacuje, że w skrzyniach pod pokładem może znajdować się około 4 ton drogich kruszców, o łącznej wartości 130 milionów dolarów.

„SS Minden” zatonął już na samym początku II wojny światowej, kiedy płynął z Brazylii do Niemiec, z ładunkiem nazistowskiego złota przechowywanego dotąd w bankach Ameryki Południowej. Został zatopiony przez własną załogę na rozkaz samego Hitlera, kiedy stwierdzono, że nie zdoła umknąć pościgowi prowadzonemu przez 2 brytyjskie jednostki. Załoga „SS Minden” została przejęta przez wysłany na pomoc HMS Dunedin i przewieziona do bazy na Orkanach.

Firma Advanced Marine Services zwróciła się do islandzkich władz z prośbą o zgodę na wydobycie złota z ładowni statku „SS Minden”. Jako znalazca planuje przetransportować wyłowiony skarb do Wielkiej Brytanii. Władze Islandii jak dotąd nie udzielili odpowiedzi. Być może będą chciały powołać się na swoje prawa do choćby części skarbu.