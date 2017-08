Podejrzana paczka na lotnisku w Liverpoolu. Port ewakuowano

O wydarzeniach, do których doszło wieczorem w Liverpoolu, informował jako pierwszy portal „Liverpool Echo” oraz „Daily Mirror”. Jak informowano, budynki portu lotniczego Liverpool-John Lennon, położonego 12 kilometrów na południowy wschód od centrum miasta, zostały ewakuowane po tym, jak pojawiły się doniesienia o podejrzanej paczce, znalezionej gdzieś na terenie obiektu. Oprócz tego wszystkie odloty zostały zawieszone, a na miejscu pojawili się pirotechnicy oraz służby.

Dopiero po godz. 21.50 czasu polskiego pojawiło się oficjalne oświadczenie liverpoolskiego lotniska. Władze lotniska poinformowały, że 29 sierpnia, pod wieczór, rzeczywiście na terenie portu odnaleziono podejrzaną paczkę, dlatego też zdecydowano o ewakuacji. „Jednak po interwencji pirotechników i sprawdzeniu terenu, oświadczono, że nie ma żadnego zagrożenia” – czytamy w nim. Pasażerowie w tej chwili wracają na lotnisko, funkcjonowanie portu zostało przywrócone.

„Może jednak dojść do kilku utrudnień” – wskazują władze lotniska, argumentując to powrotem do „normalności” działania portu.