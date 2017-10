Finlandia. Mężczyzna zaszedł w ciążę, prawodawcy mają problem

Informację o ciężarnym mężczyźnie jako pierwsza podała w sobotę agencja Lännen Media. Jego tożsamość pozostała nieujawniona. Przyszły rodzic ponad rok temu formalnie zmienił płeć, co wiązało się z wyrobieniem nowego dowodu, w związku z tym, że znajduje się w nim oznaczenie płci właściciela. Mężczyzna był w trakcie terapii hormonalnej, która miała zakończyć się pełną transformacją fizyczną. Para postanowiła jednak przerwać leczenie, gdy możliwe jeszcze było zajście w ciążę.

W ten sposób po raz pierwszy w historii Finlandii doszło do sytuacji, że osoba będąca formalnie mężczyzną, ale posiadająca jeszcze żeńskie narządy płciowe,spodziewa się dziecka. Wiąże się to z problemami prawnymi - nie przewidziano bowiem, że mężczyzna (a taką płeć ma wpisaną w dowodzie przyszły rodzic), może urodzić. W związku z tym nie będzie on mógł korzystać z świadczeń okołoporodowych. Para rozpoczęła obecnie starania o to, by mieć dostęp do świadczeń, które przysługują innym rodzicom.

W Finlandii obowiązuje wymóg sterylizacji osób transpłciowych, tak by ich płeć została dookreślona. Prawo jest krytykowane m.in. przez Radę Praw Człowieka ONZ, ale lokalny parlament nie zamierza na razie go znosić. W sierpniu przepadł projekt w tej sprawie, gdyż nie zyskał wystarczającego poparcia, by trafić pod obrady komisji parlamentarnej.