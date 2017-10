Niepokojący wpis o Benedykcie XVI. Co dzieje się z papieżem?

Ksiądz Piotr Studnicki dodał wpis w czwartek wieczorem. Nie wiadomo jednak, do czego dokładnie on nawiązuje i co dzieje się z papieżem obecnie.

Kilka tygodni temu ksiądz Daniel Wachowiak opublikował na Twitterze aktualne zdjęcia papieża. Widać na nich, że Benedykt XVI bardzo zmienił się od czasu swojego pontyfikatu.

Benedykt XVI od 19 kwietnia 2005 roku do 28 lutego 2013 roku był 265. papieżem. W lutym 2013 roku przeszedł na emeryturę. Jest pierwszym od XIII wiku papieżem, który dobrowolnie zrzekł się swojego urzędu.

W kwietniu Benedykt XVI skończył 90 lat. Mieszka w klasztorze na terenie Ogrodów Watykańskich.