17-latka została trzy razy brutalnie zgwałcona podczas powrotu do domu. „Wykorzystało ją kilku obcych mężczyzn”

Do tragedii doszło w Wielkiej Brytanii. Nastolatka wracała ze znajomymi z klubu nocnego w Tower Hamlets we wschodnim Londynie. W połowie drogi do domu 17-latka oddzieliła się od swoich znajomych, ponieważ jechała w przeciwnym kierunku. W pewnej chwili została zaatakowana przez mężczyznę. Całe zajście zostało zarejestrowane przez kamery miejskiego monitoringu. Na nagraniach widać, jak młoda kobieta wchodzi do bramy z mężczyzną. Na miejscu zdarzenia policja znalazła fragmenty ubrań kobiety. Chwilę później kamery zarejestrowały, że młoda kobieta idzie chwiejnym krokiem w stronę przystanku autobusowego. Podąża za nią mężczyzna na rowerze, który również ją brutalnie gwałci. Kilkadziesiąt minut później nastolatka próbuje dotrzeć do stacji kolejowej Bethnal Green Overground. Na filmiku widać, że idzie za nią kolejny mężczyzna, który wciąga 17-latkę za zaparkowany w pobliżu samochód, a po kilkunastu minutach odchodzi.

Po chwili policjanci z pobliskiej komendy otrzymują zgłoszenie od przypadkowego przechodnia, który zauważył leżącą na chodniku 17-latkę w poszarpanym ubraniu. Nastolatka trafiła do szpitala. Z ustaleń śledczych wynika, że młoda Brytyjka mogła zostać odurzona narkotykami. Suzan Jordan z londyńskiej policji powiedziała w rozmowie z mediami, że spotyka się z takim przypadkiem po raz pierwszy w swojej blisko 20-letniej karierze. – To jest dramat. Trzech obcych mężczyzn wykorzystało seksualnie nastolatkę w ciągu zaledwie dwóch godzin. To obrzydliwe przestępstwo i mam nadzieję, że poniosą oni konsekwencje – dodała policjantka. Funkcjonariusze zaapelowali o pomoc w poszukiwaniu sprawców napaści.