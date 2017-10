Premier Kanady nie mógł ukryć wzruszenia podczas pożegnania znanego muzyka

Wokalista zmarł w wieku 53 lat. Muzyk chorował na nowotwór mózgu. Gord Downie był wokalistą kanadyjskiego zespołu The Tragically Hip. W komunikacie wydanym przez rodzinę podkreślono, że „ostatnie momenty swojego życia spędził nagrywając muzykę i wyrażając wdzięczność rodzinie i przyjaciołom za dobre życie” .



Premier Kanady Justin Trudeau nie mógł ukryć łez podczas pożegnania artysty. – Był moim przyjacielem – powiedział. Polityk mówił o ogromnej miłości muzyka do swojego kraju i tym, co dla niego robił. – To coś, z czego mogę czerpać inspirację i siłę – podkreślił. – Przez niemal pięć dekad Gord Downie odkrywał i opowiadał historię Kanady. Był liderem jednego z najznakomitszych zespołów w Kanadzie, gwiazdą rocka, artystą i poetą. Jego teksty opowiadały o pięknie naszego kraju. Muzyka The Tragically Hip pokazywała, że Kanada to kraj, który warto odwiedzić. Opowiadała o miejscach, w których nigdy nie byliśmy i pomagała nam zrozumieć siebie nawzajem – powiedział premier Kanady. Trudeau przyznał, że „miał nadzieję, iż uda mu się przetrwać bezboleśnie moment śmierci muzyka, jednak nie jest możliwe” .