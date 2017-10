Katalonia może stracić autonomię. Hiszpański rząd zwołał posiedzenie

Specjalne spotkanie Rady Ministrów zostało zwołane na najbliższą sobotę. Powodem jest odpowiedź Carlesa Puigdemonta, wystosowana do premiera Hiszpanii na postawione ultimatum. Mariano Rajoy domagał się jasnej deklaracji: czy Puigdemont ogłosił we wtorek 10 października niepodległość, czy też tego nie zrobił. Szef katalońskiego rządu oświadczył, że parlament regionalny może głosować za formalnym oświadczeniem o niepodległości z Hiszpanii, jeśli rząd centralny nie zdecyduje się na rozmowy.

O co chodzi w art. 155 konstytucji Hiszpanii?

Przepis ten dotyczy zawieszenia autonomii zbuntowanego regionu, przejęcia kontroli nad jego organami politycznymi oraz administracją. Oznaczałoby to najprawdopodobniej siłowe rozwiązanie konfliktu, którego największą eskalację obserwowaliśmy do tej pory na początku miesiąca. Wtedy to, podczas nieuznawanego przez Hiszpanię referendum niepodległościowego, krajowe siły policji oraz Guardia Civil brutalnie stłumiły pokojowe demonstracje Katalończyków i uniemożliwiły wielu mieszkańcom spokojne oddawanie głosów.

