Dwa ataki bombowe w Afganistanie. Nie żyje co najmniej 50 osób

Zamachowiec samobójca zabił co najmniej 30 osób w meczecie w Kabulu, stolicy Afganistanu. Media informują również, że minimum 45 osób zostało rannych. Jest to jeden z szeregu brutalnych ataków na ludność szyicką w tym kraju. Atak miał miejsce w świątyni Imam Zaman w zachodniej części miasta, gdy wierni zgromadzili się na wspólną modlitwę. Urzędnik służb bezpieczeństwa poinformował, że dokładna liczba ofiar nie jest jeszcze znana.

Tego samego dnia przeprowadzony został też drugi atak. Iqbal Nezami, rzecznik policji w prowincji Ghor, powiedział, że co najmniej 20 osób zostało zabitych w wyniku bombardowania w tamtejszym meczecie. Prawdopodobnie ataki zlecił lider partii politycznej Jamiat.

Zgodnie z raportem Organizacji Narodów Zjednoczonych, opublikowanym w zeszłym tygodniu, tego roku zabito co najmniej 84 osoby należące do społeczności szyickiej. 194 osoby zostały ranne w wyniku ataków na meczety i ceremonie religijne. W sierpniu i we wrześniu przeprowadzone zostały dwa ataki na meczety w Kabulu. Ostatni atak w stolicy Afganistanu odbył się 29 września, kiedy wierni przygotowywali się do Aszury, jednego z najważniejszego świąt w kalendarzu islamskim. Szyizm to jeden z trzech głównych odłamów współczesnego islamu.