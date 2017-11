Dwóch Polaków brutalnie pobitych na stacji metra w Londynie. Jeden z nich jest w stanie krytycznym

Do zdarzenia doszło na jednej ze stacji londyńskiego metra - Oxford Circus. Jest to jedna z najbardziej popularnych, a co za tym idzie, najbardziej zatłoczonych stacji metra. Jak podaje brytyjski dziennik „Evening Standard” , dwóch Polaków zostało brutalnie pobitych na trzecim peronie linii Bakerloo. O sprawie została powiadomiona lokalna policja. Obaj mężczyźni trafili do szpitala. Jeden z nich jest w stanie krytycznym, odniósł poważne obrażenia, a lekarze walczą o jego życie.Stan drugiego mężczyzny jest dużo lepszy, jednak z medialnych doniesień wynika, że lekarze podjęli decyzję o pozostawieniu Polaka w szpitalu na obserwację.

Na chwilę obecną nie wiadomo, dlaczego Polacy zostali pobici. Mundurowi z londyńskiej policji prowadzą śledztwo mające ustalić tożsamość sprawców napaści na Polaków oraz dokładne okoliczności zdarzenia. Nadzorujący śledztwo inspektor Mark Summerfield prosi o kontakt z policją wszystkich świadków zdarzenia, którzy mogliby pomóc w prowadzonym śledztwie.