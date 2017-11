Oscar Pistorius usłyszał nowy wyrok. Za kratkami spędzi ponad 13 lat

Prokuratorzy stwierdzili, że zasądzona kara 6 lat pozbawienia wolności jest „szokująco niska”. Wyrok oglądać mieli w telewizji rodzice Reevy Steenkamp, o czym poinformowała rzeczniczka, dodając, że było to dla nich bardzo „emocjonalne”. – Czują, że doszło do sprawiedliwości dla Reevy. Teraz może ona odpoczywać w pokoju – powiedziała Tania Koen. – Jednocześnie, ludzie myślą, że to dla nich oznacza koniec tematu... prawda jest taka, że każdego dnia żyją z myślą o stracie Reevy – dodała.

W RPA największa kara za morderstwo to 15 lat, jednak sąd odliczył już Oscarowi Pistoriusowi okres, który spędził już za kratami.

Morderstwo

W nocy z 13 na 14 lutego 2013 roku w posiadłości Oscara Pistoriusa zginęła jego partnerka Reeva Steenkamp. Biegacz miał do niej oddać cztery strzały przez zamknięte drzwi łazienki. Przed sądem Pistorius utrzymywał, że pomylił kobietę z włamywaczem, co stało się podstawą do zaklasyfikowania czynu jako nieumyślne spowodowanie śmierci. Po kolejnym rozpatrzeniu dowodów sąd przychylił się do argumentów prokuratury, iż było to morderstwo.