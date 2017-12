Powrót do sporu o nazwę Macedonii? „Staramy się osiągnąć porozumienie”

We wtorek 12 grudnia premier Macedonii Zoran Zaev wyraził wolę, by załagodzić relację z Grecją w trwającym ponad dwie dekady konflikcie o nazwę swojego kraju. Szef rządu Macedonii po raz pierwszy udał się również do Kosowa, chcąc ocieplić dyplomatyczne relacje z sąsiadem.