Dustin Hoffman oskarżony o molestowanie. „Stanął przede mną nagi”

Cori Thomas, wówczas 16-letnia dziewczyna, jest córką dawnego ambasadora Liberii przy ONZ. Obecnie zajmuje się pisaniem sztuk teatralnych. W 1980 roku ona, córka Hoffmana oraz aktor jedli razem obiad w hotelowej restauracji. Opowiedziała że Dustin zaprosił ją do swojego pokoju, gdzie miała zaczekać na przyjazd rodziców. Aktor wziął prysznic i po chwili wyszedł z łazienki bez ubrania. - Stanął przede mną nagi, to było szokujące - wyznała Thomas. Następnie zaproponował dziewczynie masaż stóp. Cori nie wiedziała co powiedzieć, według niej był to pierwszy raz gdy zobaczyła nagiego mężczyznę. Uratował ją telefon z recepcji, dzięki któremu dowiedziała się że jej matka już jest w hotelu, by ją odebrać. 16-latka wstydziła się komukolwiek powiedzieć o zdarzeniu. Zdecydowała się to zrobić dopiero 7 lat później, ale tylko kilku bliskim przyjaciołom.

Kolejna kobieta, którą miał molestować Hoffman to Melissa Kester. Do zdarzenia doszło w połowie lat 80-tych, na planie filmu „Ishtar”. Kester odwiedziła swojego chłopaka, który pracował przy realizacji filmu jako producent muzyczny. W trakcie nagrania Hoffmann miał zawołać kobietę do studia, przytulać ją i wsunąć swoją dłoń w jej spodnie. – Według niego było to żartobliwe, nie zwracał nawet uwagi na mojego chłopaka, który siedział za szybą studia – wyznała kobieta. – Nagle wsunął dłoń w moje majtki i włożył we mnie swój palec, nie wiedziałam co robić – opowiedziała Kester. Wybiegła ze studia do łazienki gdzie zaczęła płakać.

Trzecia osoba molestowana przez gwiazdora nie ujawniła swoich personaliów. Była to wówczas 22-letnia aktorka, również pracująca na planie filmu „Ishtar”. Po skończeniu zdjęć jechała ona z Hoffmanem samochodem, w którym przebywały inne osoby z planu filmowego. W środku aktor miał wsunąć swoją rękę pod jej spódnicę. – Nie wiedziałam co robić, co o mnie pomyślą inni; to w końcu Dustin Hoffman – powiedziała kobieta. Następnie, gwiazdor miał dać aktorce 20 dolarów i kazać jej jechać do hotelu San Remo, gdzie mieszkał. Tam rzekomo zgodziła się na uprawianie seksu z Hoffmanem.

Pierwsze oskarżenia wobec aktora padły już miesiąc temu. Pisarka Anna Graham Hunter oskarżyła mężczyznę o molestowanie seksualne, do którego miało dojść na planie filmu „Śmierć komiwojażera”. Miała wtedy 17 lat. Zgłosiła się ona do przełożonych, ale ci zignorowali sprawę. Aktor nie zaprzeczył, że mogło dojść do zdarzenia i przeprosił ofiarę. Kolejnymi osobami, które miał molestować Hoffman była scenarzystka Wendy Riss Gatsiounis. Według niej, w 1991 roku próbował on ją zwabić do swojego pokoju hotelowego i czynić dwuznaczne propozycje. W 1984 roku gwiazdor miał molestować również aktorkę Kathryn Rossetter. Grał razem z nią w spektaklu „Śmierć komiwojażera”. Według kobiety, Hoffman podciągnął jej halkę do góry i obnażył piersi, podczas próby teatralnej. Kobieta zgłosiła sprawę do przełożonych, ale ci stwierdzili, że aktor jest „zbyt wpływową gwiazdą” i nie podjęli żadnych kroków.