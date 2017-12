Tragedia w Londynie. Polka zginęła potrącona przez pięć samochodów

Jak podaje „Guardian”, do tragedii doszło w Wandsworth w południowym Londynie. 29-letnia Polka weszła na przejście dla pieszych na zielonym świetle i została potrącona przez ciężarówkę. Brytyjskie media informują, że po chwili kobietę potrąciła kolejna ciężarówka, a poźniej jeszcze trzy inne samochody. Kiedy na miejsce przyjechała pomoc, 29-latka prawdopodobnie jeszcze żyła, ale ostatecznie nie udało się jej uratować. Sekcja zwłok wykazała, ze kobieta zmarła z powodu licznych obrażeń.

Londyńska policja zidentyfikowała i przesłuchała kierowców wszystkich pojazdów. Było to możliwe dzięki udostępnionemu w sieci nagraniu. Na krótkim filmie widać białą ciężarówkę, która rzekomo potrąciła kobietę jako druga. Śledczy apelują do świadków tragedii, by zgłaszali wszystkie informacje, które mogłyby pomóc w śledztwie.