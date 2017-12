Prezydent Filipin poparł małżeństwa jednopłciowe. „Sam mógłbym być biseksualny, by mieć podwójną przyjemność”

Prezydent wystąpił na siódmym zgromadzeniu środowisk LGBT w Azuela Cove w mieście Davao, na południu kraju. Podczas spotkania ze środowiskami gejów, lesbijek oraz osób transseksualnych, zadeklarował, że opowiada się za poszanowaniem ich praw. Wystąpił przeciwko dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Co więcej, Duterte wezwał zgromadzenie do wyłonienia swojego kandydata, któremu głowa państwa powierzyłaby objęcie stanowiska szefa prezydenckiej komisji ds. problemu ubóstwa w kraju.

– Chcę małżeństw dla gejów, musimy zmienić prawo i możemy to zrobić – powiedział polityk. – Jestem za zalegalizowaniem małżeństw jednopłciowych, ponieważ to zgodne z trendem dzisiejszych czasów. Jeśli to przyczyni się do waszego szczęścia, da je wam, to po co się wstrzymywać? – dodał prezydent Filipin.

Kościół katolicki na Filipinach silnie sprzeciwia się małżeństwom homoseksualnym. Prezydent zapowiedział, że mimo to zapewni środowiskom LGBT „należny im status w społeczeństwie” – Po co hołdować moralności, która nie funkcjonuje w dzisiejszych czasach i jest przebrzmiała? – pytał prezydent.

Durerte zażartował również, że gdy był w szkole średniej sam nie wiedział czy chce być chłopcem czy dziewczyną. Powiedział ponadto, że sam „mógłby być biseksualistą, aby czerpać podwójną przyjemność, ale tak jednak nie jest”.

Wiele krajów zachodnich zalegalizowało prawa osób homoseksualnych do zawarcia związku małżeńskiego. W krajach azjatyckich osoby ze środowisk LGBT zmagają się jednak z dyskryminacją. Wietnam i Tajwan poczyniły postępy w uznaniu równych praw osób homoseksualnych, ale na pełne zaakceptowanie małżeństw jednopłciowych mieszkańcy tych krajów muszą zaczekać.