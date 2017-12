Była pielęgniarka mianowana biskupem Londynu

55-letnia Sarah Mullally przyjęła święcenia kapłańskie w 2006 r. Wcześniej pełniła ważną funkcję w publicznej ochronie zdrowia. Pracowała wcześniej jako pielęgniarka w szpitalach St Thomas i Royal Marsden. W latach 1999-2004 była szefową stowarzyszenia pielęgniarek w Anglii.

Mullally: To wspaniały przywilej

– Często dostaję pytanie, jak to jest najpierw pracować w NHS (National Health Service - red.), a teraz w Kościele – powiedziała Sarah Mullally. –Wolę myśleć, że zawsze miałam jedno powołanie: iść za Jezusem Chrystusem, poznać go i dać poznać, zawsze starać się żyć ze współczuciem w służbie innym, czy to jako pielęgniarka, ksiądz, czy biskup. Możliwość czynienia tego w tym tętniącym życiem mieście-świecie jest wspaniałym przywilejem – dodała.

Wybór 55-letniej Mullally na stanowisko biskupa Londynu to historyczne wydarzenie, ponieważ nigdy wcześniej kobieta nie sprawowała tej funkcji. Od 1995 r. biskupem londyńskim w Kościele Anglii był Richard Chartres, ale w lutym ogłosił, że przechodzi na emeryturę.