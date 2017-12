Korea Północna dysponuje śmiertelnie groźną bronią biologiczną? Alarmujące odkrycie w ciele uciekiniera

W organizmie jednego z uciekinierów, który przedostał się z Korei Północnej do Korei Południowej w 2017 roku, znalezione zostały ślady przeciwciał wąglika – podała we wtorek południowokoreańska telewizja. Może to oznaczać, że reżim Kim Dzong Una prowadzi badania nad bronią biologiczną, bądź nią dysponuje.

Media z Korei Południowej nie podają nazwiska żołnierza ani nie ujawniają, kiedy dokładnie uciekł z Korei Północnej. Telewizja Channel A, na której doniesienia powołuje się agencja UPI, podaje jednak, że w trakcie badań dezertera odkryto, że musiał w przeszłości być szczepiony przeciwko wąglikowi albo miał kontakt z bakteriami wąglika. Fox News podkreśla, że doniesienia są o tyle niepokojące, że już wcześniej mówiło się, że Pjogjang może testować międzykontynentalne rakiety balistyczne sięgające USA, mogące przenosić wąglika. „Korea Północna rozpoczęła eksperymenty polegające na podgrzewaniu i poddawaniu sprzętu wysokiemu ciśnieniu, by zapobiec unicestwieniu wąglika w temperaturze ponad 7 tys. stopni, jaka powstaje w momencie gdy pocisk balistyczny wchodzi ponownie w atmosferę” – informowała japońska gazeta „Asahi”, dodając, że pojawiły się niepotwierdzone doniesienia o powodzeniu tych testów. W grudniu Biały Dom opublikował raport, w którym pojawiła się konkluzja, że wrogi naród „rozwija broń chemiczną i biologiczną”, która może być „przenoszona za pomocą rakiet”. Podobne wnioski zawiera Narodowa Strategia Bezpieczeństwa USA, gdzie czytamy, że jeden z wrogów Stanów Zjednoczonych „wydał miliony dolarów na broń chemiczną, biologiczną i atomową”, która może stanowić zagrożenie dla USA. Korea Północna odpiera te zarzuty, twierdząc, że Amerykanie szerzą nieprawdę. Warto podkreślić, że bakterie wąglika są dla człowieka bardzo niebezpieczne. Wąglik to choroba zakaźna, która objawia się m.in. bólami brzucha, gorączką, powiększeniem węzłów chłonnych oraz czarnymi krostkami na skórze. Jeśli w porę nie zostanie podjęta interwencja lekarska, chory może umrzeć nawet w ciągu 2-3 dni.