„Pani życia i śmierci” skazana na 14 lat więzienia za zbrodnie wojenne. „Rzeźbiła krzyże na czołach więźniów”

22. rocznica masakry w Srebrenicy

Kilkadziesiąt tysięcy osób wzięły udział w w pogrzebie 71 ofiar masakry w Srebrenicy, odnalezionych i zidentyfikowanych w ostatnim czasie. Ofiary, w wieku od 15 do 72 lat, dołączyły do ponad 6 tys. zamordowanych, których ciała do tej...