Przepowiednie na 2018 rok. Co ma się wydarzyć?

Choć większość osób ze sceptycyzmem podchodzi do spisanych przed laty enigmatycznych przepowiedni wizjonerów pokroju Nostradamusa, wciąż nie brakuje tych, którzy w Nowy Rok chcieliby wiedzieć, czego się spodziewać w ciągu najbliższych 365 dni. Dziś warto te wróżby przypomnieć choćby po to, by roku móc je zweryfikować.