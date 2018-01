Te zwierzęta naprawdę potrafią cieszyć się z zimy. Niektóre z nich widzą śnieg pierwszy raz w życiu

Bunt we francuskim więzieniu. W placówce szerzy się muzułmański...

We francuskim więzieniu Fleury-Merogis doszło do buntu ponad 120 więźniów, którzy odmówili powrotu do cel. Władzom udało się opanować sytuację. Incydent miał miejsce po atakach na straż więzienną w różnych placówkach na terenie Francji....