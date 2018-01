„Allah” na skarpetkach? H&M wycofuje produkt

W z pozoru niewinnych skarpetkach ciężko dopatrzeć się jakiejkolwiek sensacji. Widać na nich ludzika Lego trzymającego młot pneumatyczny, spod którego wychodzi ślad. To właśnie on stał się źródłem problemu. Znaleźli się bowiem tacy, którzy w odwróconym do góry nogami wzorze zobaczyli napis „Allah”, czyli Bóg po arabsku.

Sieć zareagowała wycofaniem problematycznego produktu. – W H&M zawsze chcemy zaoferować najlepsze produkty, które będą doceniać nasi klienci. Wzór na tych skarpetkach prezentuje figurkę Lego, i każde inne znaczenie jest przypadkowe. Przepraszamy, jeśli ten motyw okazał się dla kogokolwiek obraźliwy – oświadczyła na antenie szwedzkiego radia SVT Petra Buchinger, rzecznik prasowa koncernu.

Przypomnijmy, że w styczniu wokół sieci sklepów odzieżowych H&M wybuchł skandal spowodowany emisją kontrowersyjnej reklamy z czarnoskórym dzieckiem. Chłopiec pozował w bluzie z napisem „Najfajniejsza małpa w dżungli”, co przez wiele osób zostało uznane za rasizm. Poza kryzysem wizerunkowym, sieć musiała zamknąć czasowo swoje placówki w RPA, gdzie doszło do gwałtownych protestów prowokowanych przez zwolenników radykalnego lewicowego Ruchu Bojowników o Wolność Gospodarczą.